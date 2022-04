युद्ध के 54वें दिन हताश हुआ यूक्रेन, जेलेंस्की ने कहा, अब दुनिया से टूटा भरोसा... मारियुपोल में भीषण तबाही

International

oi-Abhijat Shekhar

कीव, अप्रैल 18: यूक्रेन युद्ध का आज 54वां दिन है और राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि, उनका भरोसा अब इस दुनिया से टूट चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि, रूस ने उनके देश पर हमला किया और रूस ने फिर से यूक्रेनी शहरों पर हमला बढ़ा दिया है, इसीलिए उन्हें अब अपने पड़ोसियों पर विश्वास नहीं रहा। रिपोर्ट के मुताबिक, रूस ने पूर्वी यूक्रेन के लवीव शहर पर भीषण हमले किए हैं, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है।

कुरान जलाने के बाद स्वीडन में बिगड़े हालात, सऊदी-ईरान भड़के, कौन हैं अपमान करने वाले रासमस?

English summary

Ukraine's President Zelensky has said in the eighth week of the war that he has lost faith in the world.