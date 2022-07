इंसानों ने भेड़िये को कैसे बनाया कुत्ता, 32 हजार साल पुराने दुर्लभ सिर से खुला रहस्य

International

oi-Artesh Kumar

न्यूयॉर्क, 6 जुलाई : कुत्तों को इंसान का सबसे करीबी जानवर माना जाता है। हम इन्हें अपना दोस्त समझते हैं और वे भी हमसे काफी घुल मिल कर रहते हैं। कई लोग यह भी कहते हैं कि, उनके घर का कुत्ता एकदम भेड़िया जैसा दिखता है, एकदम खतरनाक है, वगैरह, वगैरह। मैं सोच रहा हूं कि वे एकदम सच कहते हैं। उन्होंने सही कहा है, दरअसल हमारे कुत्ते भेड़िया ही हैं। आप सुनकर चौंक गए होंगे लेकिन इस बात में सच्चाई है। शोधकर्ताओं ने कुत्तों से लेकर भेड़ियों तक की उत्पत्ति का पता लगाया है।

English summary

Researchers at the Francis Crick Institute have found that the ancestry of dogs can be traced to at least two populations of ancient wolves and the domestication likely happened during the Ice Age, at least 15,000 years ago. However, they are yet to find evidence of whether it occurred in one single location or in multiple places.