क्या किंग चार्ल्स यात्रा के दौरान खुद की Toilet सीट और पेपर लेकर साथ में चलते हैं?

लंदन, 14 सितंबर : ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद किंग चार्ल्स के सिर पर इंग्लैंड का ताज सज गया है। इसके बाद से दुनिया भर की मीडिया यह जानने में जुट गई है कि, किंग रहते कैसे है, खाते कैसे है, खाली समय कैसे बिताते हैं, वगैरह, वगैरह...वहीं किंग चार्ल्स से जुड़ूी एक जानकारी यह मिली है कि, वे टॉयलेट सीट और क्लीनेक्स वेलवेट टॉयलेट पेपर ( Kleenex Velvet toilet paper) साथ लेकर अवश्य जाते हैं।

English summary

ver since King Charles III took over the British Crown, he has been in the limelight. People want to know everything about him - what he eats and does in his free time, what music he likes and the list goes on!