दिनेश गुणेवर्दना श्रीलंका के नए 'संकटमोचक', भारत से है इनका खास नाता

कोलंबो, 22 जुलाई : श्रीलंका में बदलते राजनीतिक हालात और भारी प्रदर्शनों के बीच दिनेश गुणेवर्धने को श्रीलंका का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उन्होंने आज कोलंबो के फ्लावर रोड स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। बता दें कि, श्रीलंका में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इन सबके बीच 73 साल के दिनेश गुणेवर्दना की आगे की रणनीति क्या होगी, वह कैसे देश की बिगड़ते हालात को कंट्रोल कर पाएंगे यह तो वक्त ही तय करेगा। लेकिन आज हम देश के नए पीएम दिनेश गुणेवर्दना के बारे में जानते हैं, वो कौन हैं, उनकी क्या पृष्ठभूमि है।



English summary

Seventy-two-year-old Dinesh Gunawardena is Sri Lanka’s new prime minister. The leader of the House in Parliament took oath as PM on Friday.He was the foreign affairs and education minister in the previous Gotabaya-Mahinda government.