ब्रिटेन में 'चमत्कारी' दवा Dexamethasone को मंजूरी, कोरोना वायरस के खिलाफ डॉक्टरों ने बताया रामबाण

International

oi-Abhijat Shekhar

लंदन, अगस्त 01: स्टेरॉयड में इस्तेमाल की जाने वाली दवा डेक्सामेथासोन कोरोना के मरीजों के लिए रामबाण साबित हो रही है और अब इसकी पुष्टि ब्रिटिश सांसदों ने कर दी है। ब्रिटिश सांसदों ने वैज्ञानिकों के रिसर्च के आधार पर डेक्सामेथासोन दवा को लेकर कहा है कि कोरोना मरीजों को ये दवा देने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने का खतरा खत्म हो जाता है और मरीजों की जान बच जाती है। ब्रिटिश सांसदों ने डेक्सामेथासोन को कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के लिए ''चमत्कारी'' दवा कहा है। (सभी तस्वीर-फाइल)

इस बार कोरोना वायरस में बुरी तरह फंस गया है ड्रैगन, डेल्टा वेरिएंट मचा रहा है चीन में भारी तबाही

English summary

The use of the drug Dexamethasone has been approved in the UK. MPs have claimed that the dexamethasone drug saves patients from going to the hospital.