US Capitol Row: बोले बाइडेन-'ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है, संविधान का पालन करें ट्रंप'

Democracy Under Assault said Joe Biden on chaos at U.S. Capitol: अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनावी नतीजों को लेकर सियासी घमासान जारी है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump ) के समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग में जमकर हंगामा किया है। यह हंगामा ऐसे समय में हुआ जब यहां नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को चुनाव जीतने का सर्टिफिकेट दिया जाना था, इस पूरे हंगामे में एक महिला की मौत होने और कई लोगों के घायल होने की खबर है। इस पूरे प्रकरण को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोकतंत्र पर 'अभूतपूर्व हमले' बताया है।

English summary

President-elect Joe Biden denounced the storming of the US Capitol as an insurrection and demanded President Donald Trump go on television to call an end to the violent siege.