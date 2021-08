दुनिया में एक और बीमारी फैलाएगा चीन? घातक एंथ्रेक्स निमोनिया का मामला सामने आया, सकते में दुनिया

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, अगस्त 10: क्या चीन दुनिया में एक और घातक बीमारी फैलाने की तैयारी में है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चीन ने सोमवार को उत्तरी हेबेई प्रांत के चेंगदे शहर से एक एंथ्रेक्स निमोनिया रोगी की खबर दी है, जिसके बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। एंथ्रेक्स एक बेहद खतरनाक और घातक बीमारी है, जो जानवरों से इंसानों में फैलता है। (सभी तस्वीर प्रतीकात्मक)

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम ने मोदी की शान में पढ़े कसीदे, चीन के खिलाफ भारत को बताया एकमात्र जवाब

English summary

Sensation has spread all over the world after the first case of deadly anthrax disease was reported in China.