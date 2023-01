'पहली मामी ने बताया, दाऊद मामा ने कर ली है दूसरी शादी', अंडरवर्ल्ड डान के भांजे के बड़े खुलासे

दाऊद इब्राहिम मुंबई में हुए भीषण धमाकों का मुख्य आरोपी है और वो पाकिस्तान में रहता है। हालांकि, पाकिस्तान कहता है, कि दाऊद इब्राहिम उसके देश में नहीं है।

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

Dawood Ibrahim News: भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को लेकर उसके भांजे ने कई राज उगले हैं और भारत की नेशनल इन्वेस्टगेशन एजेंसी (NIA) के सामने चल रही पूछताछ के दौरान भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन के बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया। दाऊद इब्राहिम की दिवंगत बहन हसीना पारकर के बेटे अलीशाह इब्राहिम पारकर ने एनआईए को बताया, कि वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची शहर में अब्दुल्ला गाजी बाबा दरगाह के पास रहता है।

'हमने सबक सीख लिया है', बातचीत के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ाए शहबाज शरीफ, सुधर रहा पाकिस्तान?

English summary

Alisha Ibrahim has made sensational revelations about Dawood Ibrahim, he said that Dawood has got married for the second time in Karachi.