चीन-पाकिस्तान की दोस्ती पर संकट, CPEC का बढ़ रहा है विरोध

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 21 अगस्त: पाकिस्तान और चीन की गहरी दोस्ती संकट में पड़ सकती है। पाकिस्तान में चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। पिछले एक महीने में ही पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले इलाकों में चीन के नागरिकों पर हमले बढ़ गए हैं। हालात ऐसे हो चुके हैं कि चीन बार-बार पाकिस्तान से अपने नागरिकों की सुरक्षा कड़ी करने को कह रहा है, लेकिन वहां चल रहे चीन के प्रोजेक्ट के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। सीपीईसी पर चीन 600 करोड़ डॉलर का निवेश कर रहा है, इसलिए उसका प्रोजेक्ट से अब हटना मुश्किल है। लेकिन, ग्वादर के लोगों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के चलते उनकी जिंदगी मुश्किलों में आ गई है।

English summary

Due to increasing offensive on Chinese citizens in Pakistan, clouds of crisis have started looming over the friendship of the two countries