क्रिसमस, नये साल का जश्न पड़ा भारी, दुनिया में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का तूफान, मचा है हड़कंप

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जनवरी 03: जबरदस्त संक्रामक माने जाने वाला कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरी दुनिया में फैल चुका है और पहले क्रिसमस और फिर नये साल का जश्न...इसने मानो ओमिक्रॉन वेरिएंट को और भी ज्यादा संक्रामक बनने का न्योता दिया है। इतना ही नहीं, ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर वैज्ञानिकों के एक बड़े हिस्से का मानना है कि, ये वेरिएंट भी अपना स्वरूप बदल सकता है, लिहाजा ओमिक्रॉन को लेकर कई बड़ी चिंताएं हैं। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है, कि आज 3 जनवरी को विश्व के अलग अलग हिस्सों में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर क्या स्थिति है।

डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन क्यों कम खतरनाक है, हो गई पुष्टि, लंग्स के मेडिकल रिपोर्ट से खुलासा

English summary

Between the celebration of Christmas and New Year, the corona virus has become dangerous all over the world and now the Israeli PM has warned that the corona virus is growing like a storm.