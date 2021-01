Coronavirus vaccine:चाइनीज वैक्सीन को सबसे असुरक्षित बताने वाले एक्सपर्ट के साथ चीन ने क्या किया?

लेकिन, जैसे ही डॉक्टर ताओ लिना का पोस्ट वायरल होने लगा, उन्होंने इसके लिए अपने देश और देशवासियों से अपने "लापरवाह" बयान के लिए माफी मांग ली। अब उन्होंने वीबो (Weibo) से अपना पोस्ट डिलीट कर दिया है। उस पोस्ट में उन्होंने पहले जो साइनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट्स (side effects) बताए थे, उसमें 'इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द के अलावा, सिरदर्द, हाई ब्लड प्रेशर, आंख से दिखाई ना पड़ना, स्वाद खत्म हो जाना और पेशाब में गड़बड़ी होने' (pain around the injection area, headache, high blood pressure, the loss of vision and taste, and urinary incontinence)जैसे दावे किए थे।

Coronavirus vaccine: What did China do to the expert who described its vaccine as the most unsafe?