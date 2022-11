कोरोना का बार-बार संक्रमण हो सकता है बहुत खतरनाक, बूस्टर लगाने वालों का क्या ? शोध में पता चला

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

Coronavirus repeat infections: अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमण पर हुई एक रिसर्च का नतीजा बहुत ही भयावह है। पिछले तीन साल में यह आम धारणा बनी है कि एक बार कोविड हो गया और स्वस्थ हो गए तो आगे इसका खतरा कम हो गया। लेकिन, नए शोध के जो नतीजे हैं, इस सोच के ठीक विपरीत हैं। इसमें पाया गया है कि दोबारा-तिबारा संक्रमण होने के साथ ही कई तरह का खतरा कई गुना तक बढ़ सकता है। वैज्ञानिकों ने इस शोध के लिए कोविड मरीजों के बहुत बड़े इलेक्ट्रोनिक मेडिकल डेटाबेस का इस्तेमाल किया है।

English summary

Repeated infection of the corona virus can be more serious and dangerous. A research done in America has claimed