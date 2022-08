कोरोना से डर गया चीन! अब मछलियों,केकड़ों का भी किया जा रहा है कोरोना टेस्ट

International

oi-Artesh Kumar

शंघाई, 20 अगस्त : दुनिया मानती है की कोरोना महामारी की उत्पत्ति चीन के वुहान शहर से हुई है। इसको लेकर अभी भी जांच जारी है। खबरों के मुताबिक, वुहान शहर के शी फूड मार्केट से कोरोना महामारी का प्रसार हुआ था। जिसके बाद से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुईं ये बताने की अब जरूरत ही नहीं है। हालांकि, 2020 की तुलना में अब भारत समेत कई देशों में कोरोना महामारी के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन डर अभी भी बरकरार है। क्योंकि, कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसका असर भारत, चीन समेत दुनिया के अधिकांश देशों में है। चीन में आज कोरोना का कहर बरकरार है। लोग अब डर के कारण इतने सतर्क हो गए हैं कि, वे मछली और केकड़ों का कोरोना टेस्ट करा रहे हैं।



English summary

As Covid-19 infections are increasing in China, the country has found unique ways to grapple with the situation. Recently, a video went viral on social media where Chinese authorities could be seen increasing the scope of the PCR test beyond human beings.