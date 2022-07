अब भारतीय रुपये का क्या होगा? 20 सालों बाद डॉलर के सामने यूरो धड़ाम, आंखों के सामने आर्थिक मंदी?

International

oi-Abhijat Shekhar

पेरिस/नई दिल्ली, जुलाई 15: करेंसी मार्केट में पिछले 20 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है, जब डॉलर के सामने यूरो धड़ाम से गिर पड़ा है और पश्चिमी देशों ने जो रूस पर प्रतिबंध लगाया था, उसका उल्टा ही असर हो गया है। पिछले 20 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है, जब एक डॉलर के सामने यूरो करेंसी का वैल्यू गिर गया है और एक डॉलर के सामने यूरो में 0.4 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है और एक डॉलर के मुकाबले अब यूरो का दाम कम हो गया है, जिसके बाद अब यूरो क्षेत्र में आर्थिक मंदी की आशंका काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, वहीं इसका भारतीय रुपये पर भी गंभीर प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले ही एक डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये का वैल्यू 80 तक पहुंच गया है।

Nomura ने भारत के ग्रोथ रेट का अनुमान घटाया, निर्यात में भारी नुकसान, आर्थिक मंदी में फंसेगा देश?

English summary

For the first time in 20 years, the euro has fallen against the dollar. Know what will be the effect on Indian Rupee?