लीबिया में फिर गृहयुद्ध की आहट, कॉमेडियन की हत्या के बाद संघर्ष में अब तक 23 की मौत, जारी है हिंसा

त्रिपोली, अगस्त 28: सालों से अशांत रहा लीबिया एक बार फिर से गृहयुद्ध की तरफ बढ़ चला है और देश की राजधानी त्रिपोली में भारी हिंसा हो रही है और अब तक 23 लोगों की हत्या की जा चुकी है और कई दर्जन लोग घायल हो चुके हैं। लीबिया में प्रतिद्वंदी सरकारों द्वारा समर्थित मिलिशिया के बीच ये संघर्ष हो रहा है, जो काफी हिंसक हो चुका है और शनिवार को राजधानी त्रिपोली की स्थिति पिछले दो सालों में सबसे खराब हो गई थी। अलजजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, आशंका जताई जा रही है, कि देश काफी तेजी से गृहयुद्ध की तरफ बढ़ रहा है और एक बार फिर से देश में गृहयुद्ध शुरू हो सकता है।

English summary

Libya is once again on the brink of civil war and 23 people have been killed in clashes between militias backed by two rival governments.