क्या चीन का जासूसी जहाज चीन से अफ्रीका के बीच नया रास्ता तलाश रहा है? भारत से आंख मिचौली

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, अगस्त 30: चीन का रिसर्च, सैटेलाइट और बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस जासूसी जहाज युआन वांग-5 को लेकर नई बातें पता चल रही हैं और पता चल रहा है कि, श्रीलंका से अफ्रीका के बीच हिंद महासागर में 2 हजार किलोमीटर के रास्ते का मानचित्रण कर रहा है, जिससे बीजिंग की अफ्रीका के पूर्वी समुद्र तट के लिए एक नया समुद्री मार्ग तलाशने की संभावना बढ़ जाती है, ताकि, मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जलडमरूमध्य को बायपास कर दिया जाए।

एक और देश को ड्रैगन ने आधा निगला, कर्ज देकर नेवल बेस को हड़पा, श्रीलंका-PAK से भी नहीं मिली सीख?

English summary

Is China's spy ship Yuan Wang-5 looking for a new sea route, so that it can escape from the Indian Navy from China to Africa?