चीन की बिजली कंपनियों की पाकिस्तान को चेतावनी, 300 अरब बकाया भरिए, नहीं तो काट देंगे बिजली

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, मई 10: चीन और सऊदी अरब के दिए कर्ज पर पलने वाला पाकिस्तान नई मुसीबक में फंस चुका है और पाकिस्तान में काम करने वाली चीनी कंपनियों ने कहा है कि, अगर पाकिस्तान की सरकार 300 अरब रुपये का भुगतान नहीं करती है, तो फिर बिजली कंपनियां बिजली संयंत्र को बंद कर देंगी। इस बाबत चीनी कंपनियों ने बकायदा सरकार को अल्टीमेटम जारी कर दिया है, जिससे पाकिस्तान सरकार के हाथ-पैर फूल गये हैं।

English summary

Chinese power companies have warned the Pakistan government that they will shut down the power plants if their dues of Rs 300 billion are not paid.