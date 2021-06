बुरी तरह फंसे चीन से वैक्सीन लेने वाले 90 देश, संक्रमण बढ़ा तो बहानेबाजी में लगा ड्रैगन

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जून 23: मंगोलिया की सरकार ने अपने देश की जनता से वादा किया था कि गर्मी आते आते देश कोरोना के खिलाफ जंग में जीत हासिल कर लेगा। बहरीन ने कहा कि देश में कुछ महीनों के बाद स्थिति पूरी तरह से सामान्य होगी, क्योंकि वैक्सीनेशन काफी तेजी से जारी है। बेहद छोटे द्वीप सेशेल्स ने घोषणा कर दी कि देश में वैक्सीनेशन पूरी रफ्तार के साथ जारी है और बहुत जल्द देश की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौटने लगेगी। ये तीनों देश, उन दर्जनभर देशों में शामिल हैं, जिन्होंने चीन के वैक्सीन पर विश्वास किया था, लेकिन अब इन देशों की स्थिति काफी विकराल हो चुकी है और कोरोना वायरस के सामने चीनी वैक्सीन पूरी तरह से फेल साबित हुई है।

English summary

Dozens of countries buying Chinese corona virus vaccine are stuck. Even after getting the Chinese vaccine, the infection is increasing very fast in many countries.