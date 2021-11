सिर्फ टेनिस खिलाड़ी पेंग शुआई ही नहीं, इन सेलिब्रिटीज को भी गायब करवा चुकी है चीन की सरकार

International

बीजिंग, नवंबर 20: कम्युनिस्ट शासित देश चीन में किसी के लिए भी देश की सरकार के खिलाफ बोलना नाकाबिले माफी गुनाह है और ये एक बार फिर तब साबित हुआ है, जब चीन की सरकार ने देश की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को गायब कर दिया है। पूर्व उप-प्रधानमंत्री पर रेप का आरोप लगाने वाली विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी पेंग शुआई का कोई पता नहीं है, कि वो कहां हैं। पेंग शुआई के गायब होने पर यूनाइटेड नेशंस ने चिंता जताई है तो टेनिस फेडरेशन ने चीन का बहिष्कार तक करने की धमकी दी है और ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन पेंग शुआई कोई पहली सेलिब्रिटी नहीं हैं, जिन्हें चीन की सरकार ने इंसाफ मांगने की सजा दी है, आईये उन सात बड़े चेहरों के बारे में जानते हैं, जिन्हें कम्युनिस्ट पार्टी ने आवाज उठाने के लिए गायब करवा दिया।

English summary

Those famous businessmen, sportsmen, artists and human rights activists of China, who were banished by the Communist Party for speaking against them.