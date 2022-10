चीन में सर्वशक्तिमान बने शी जिनपिंग, पूर्व राष्ट्रपति को धक्का देकर निकाला बाहर, निपटाए गये प्रधानमंत्री

International

oi-Abhijat Shekhar

China President Election: चीन में राष्ट्रपति चुनाव के बीच कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं काग्रेस में महाड्रामा देखने को मिला है और पूर्व राष्ट्रपति हू जिंताओ को बैठक से जबरदस्ती धक्का मारकर बाहर निकाल दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति को बाहर निकालने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं, बैठक को कवर करने वाले द स्ट्रेट टाइम्स के पत्रकार डैनसन चेओंग ने ट्वीटर पर लिखा है कि, बैठक के दौरान ड्रामा हुआ है और पत्रकारों को जैसे ही मुख्य हॉल में बुलाया गया, ठीक वैसे ही पूर्व राष्ट्रपति को बैठक से बाहर निकाल दिया गया है। जो वीडियो सामने आया है, उसमें हू जिंताओं को मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बगल में बैठा हुआ देखा जा रहा है और फिर उन्हें तीन लोग बाहर निकालते हुए देखे जा रहे हैं।

Early drama: Hu Jintao seen being led out soon after reporters are led into the main hall pic.twitter.com/pRffGZF60I

English summary

The meeting of the Communist Party Congress in China is over. But, just before the closing ceremony, former President Hu Jintao was thrown out of the chamber.