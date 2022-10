खुला चैलेंज! ताइवान पर 'अटैक' किया तो जीत नहीं पाएगा चीन, 'दोषी' कहलाएंगे शी जिनपिंग

International

oi-Artesh Kumar

चीन (China) की विस्तारवादी सोच दुनिया के लिए परेशानी का विषय बना हुआ है। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से 'ड्रैगन' देश ताइवान को डराता रहता है। वह सैन्य अभ्यास के नाम पर ताइवान जलडमरूमध्य में तनाव पैदा करता जा रहा है। चीन ने पहले ही दुनिया को अगाह कर चुका है कि जरूरत पड़ने पर वह बल का प्रयोग करके ताइवान को बीजिंग का हिस्सा बना लेगा। चीन के खतरनाक इरादे से परेशान ताइवान ने अब बड़ा बयान दे दिया है। ताइपे ने कह दिया है कि, बीजिंग कभी भी ताइवान को बलपूर्वक जीत नहीं पाएगा।

English summary

Taiwan President Tsai Ing-wen has repeatedly offered to resume talks with China based on the principles of equality and mutual respect, but Beijing has rebuffed those advances insisting she must first acknowledge that Taiwan is part of China.