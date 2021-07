वैज्ञानिकों की गंभीर चेतावनी, ये चार देश कर देंगे दुनिया को तबाह, महाविनाश रोकने के लिए लेना होगा एक्शन

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जुलाई 26: वैज्ञानिकों ने एक चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि विश्व में चार ऐसे देश हैं, जो दुनिया के लिए बेहद खतरनाक बनते जा रहे हैं और अगर उन्हें नहीं रोका गया, तो दुनिया को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है। इन चार देशों के नाम हैं, ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस और ब्राजील। ये चारों देश जी-20 के सदस्य हैं, लेकिन इनकी भविष्य की योजनाएं हमारी पृथ्वी के लिए सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। वैज्ञानिकों ने बेहद गंभीर चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील में जो ऊर्जा नीतियां बनाई गई हैं, वो हमारी पृथ्वी के लिए महाविनाशकारी साबित होंगी, लिहाजा इन्हें फौरन रोका जाए।

भीषण गर्मी का कहर: धूप में सो गई महिला, 3 घंटे बाद आंख खुली तो पीठ से अलग हो चुकी थी स्किन!

English summary

Because of the four countries included in the G-20, the world is standing on the verge of ruin. Scientists have expressed serious concern about China, Russia, Australia and Brazil.