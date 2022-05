‘बेवकूफी है ताइवान और यूक्रेन की तुलना...’, बाइडेन के बयान पर बौखलाया चीन, धमकियों की बारिश की

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग/टोक्यो, मई 24: यूक्नेन के बाद ताइवान जंग का नया अखाड़ा बनता जा रहा है और अब चीन ने अमेरिका को साफ तौर पर धमकी दी है, कि वो ताइवान की तुलना यूक्रेन से करने की कोशिश ना करें। राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस बयान के बाद, कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है, तो अमेरिका भी सैन्य हस्तक्षेप करेगा, चीन बौखला गया है और उसने राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान की गहरी निंदा की है। चीन के लिए जो बाइडेन के बयान असहज करने वाला इसलिए भी है, क्योंकि बाइडेन का ये बयान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की राष्ट्रीय एकीकरण की महत्वाकांक्षी योजना को प्रभावी ढंग से खतरे में डालता है।

"Regarding issues related to China's sovereignty & territorial integrity, China has no room for compromise. No one should underestimate the determination of Chinese people," Chinese FM said, expressing strong dissatisfaction in response to Biden's remarks on #Taiwan question. 1/2 pic.twitter.com/OU2ZLv0lkp

China has strongly objected to the US President's statement of military aid to Taiwan and said that it should not be foolish to compare Taiwan and Ukraine.