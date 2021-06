क्या है चीन की सत्ताधारी पार्टी CCP में महिलाओं का वजूद ? मना रही है 100वीं वर्षगांठ

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

बीजिंग, 30 जून: गुरुवार यानी 1 जुलाई को चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीसीपी) अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाएगी। इस मौके पर चीन के राष्ट्रपति और सत्ताधारी दल के सुप्रीम लीडर शी जिनपिंग ने पार्टी के सदस्यों से इसकी स्थापना के शुरुआती वर्षों के संघर्ष और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक माओ जेडोंग के दिनों को याद करने को कहा है। गौरतलब है कि जिनपिंग अपने शासनकाल में चीन को विश्व की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने की मंशा लेकर चल रहे हैं, इसलिए उनके कार्यकाल में हो रही पार्टी की इस जन्म शताब्दी पर पूरी दुनिया की नजरें हैं।

English summary

The history of birth of the ruling Communist Party of China and the reign of Mao Zedong and Xi Jinping, the representation of women in the party