अब और आग उगलेगा 'ड्रैगन', चीनी नौसेना में अत्याधुनिक हथियारों से लैस 'फुजियान'की हुई एंट्री

बीजिंग, 17 जून : चीन ने शुक्रवार को अपना तीसरा विमानवाहक पोत फ़ुज़ियान को लॉन्च कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, फुजियान ऐसा पहला जहाज है जिसे पूरी तरह से देश के भीतर डिजाइन और निर्मित किया गया है।चीनी मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि 003 फुजियान नई पीढ़ी के विमानवाहक पोत है, जिसने सुबह शंघाई के एक शिपयार्ड में अपना ड्राईडॉक छोड़कर समुद्र में उतरा। बता दें कि, चीन ने यह अत्याधुनिक विमानवाहक पोत को लॉन्च तब किया है जब दुनिया में चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर उसे संदेह की निगाहों से देखा जा रहा है।

अत्याधुनिक हथियारों से लैस है चीन का तीसरा विमानवाहक पोत

जानकारी के मुताबिक चीन द्वारा निर्मित 003 फुजियान विमानवाहक पोत अत्याधुनिक हथियारों और विमान-प्रक्षेपण से लैस है। चीन का यह जहाज पश्चिमी देशों के शक्तिशाली पोतों को टक्कर दे रहा है। आपको बता दें कि, दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना चीन की मानी जाती है और वह प्रत्येक दिन नेवी को और भी मजबूत बनाता जा रहा है। इससे अमेरिका समेत दुनिया के ताकतवर देशों के नेताओं के माथे पर चिंता की लकीर बनना लाजमी है।स्टेट ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी ने दिखाया कि कैसे एक अत्याधुनिक जहाज पानी में उतर रहा है और नौसेना कर्मी उसके स्वागत में भारी संख्या में वहां मौजदू थे।

तीसरा पोत पिछले दो कैरियर की तुलना में बड़ा होगा

देश के एक सैन्य विशेषज्ञ के अुसार शंघाई के जियांग्नान शिपयार्ड में बने तीसरे विमान वाहक पोत, पिछले दो पोत की तुलना में बड़ा होने की उम्मीद है। चीन का तीसरा टाइप 003 विमानवाहक पोत साल 2018 से जियांग्नान शिपयार्ड में निर्माणाधीन थाी। 31 मई को प्लैनेट लैब्स पीबीसी की ओर से ली गईं सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला था कि जहाज का काम पूरा होने के नजदीक है और जल्द ही इसको समुद्र में उतारा जा सकता है। आज चीन ने नौसेना को और भी मजबूती प्रदान करते हुए तीसरे पोत को लॉन्च कर दिया। बता दें कि, ग्लोबल सुपर पावर बनने के लिए चीन सामरिक और आर्थिक क्षेत्र में तेजी और मजबूती से काम कर रहा है।

