नेपाल चुनाव में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है चीन, क्या खतरे में है भारत का पड़ोसी लोकतंत्र ?

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नेपाल में इसी महीने करीब डेढ़ दशक पुराने लोकतंत्र की 11वीं सरकार चुनने के लिए मतदान होने जा रहा है। यानि नेपाल का लोकतंत्र पहले से ही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, ऊपर से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) वहां अपना दखल बढ़ाने की कोई भी कोशिश नहीं छोड़ रही है। जब से नेपाल में लोकतंत्र आया है, चीन ने किसी ना किसी तरह से वहां अपना दखल कायम रखने की कोशिश की है। पिछले कई सरकारों के कार्यकाल में उसे सफलता भी मिली है। लिहाजा, उसका यह प्रयास इस चुनाव से पहले भी देखे जाने की बात सामने आ रही है, जो कि नेपाली लोकतंत्र के लिए किसी भी तरह से सेहतमंद नहीं है।

English summary

China is once again trying to interfere in the elections being held in Nepal. Experts believe that it is not safe for Nepali democracy