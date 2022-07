Climate Change: प्रचंड गर्मी से तड़प रहा है चीन, बेहोश हो रहे हैं लोग, फसलों के चौपट होने की आहट

International

Anjan Kumar Chaudhary

बीजिंग, 28 जुलाई: जलवायु परिवर्तन की वजह से इस बार चीन के लोग तड़प रहे हैं। इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि लोगों को बेहोशी आ जा रही है। खासकर जिन्हें कोविड महामारी की वजह से पीपीई किट पहने की मजबूरी है, उन्हें तो बर्फ के चट्टानों से चिपके रहना पड़ रहा है। दूसरी तरफ ज्यादा गर्मी के चलते बिजली संकट पैदा हो गया है। एक तरफ शी जिनपिंग की सरकार अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए लिए उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है, दूसरी तरफ फैक्ट्रियों को मांग बढ़ने के चलते पर्याप्त बिजली देने में दिक्कत हो रही है। कई जगहों पर बिजली संयंत्रों में तकनीकी खराबी आ रही है। इसके साथ ही गर्मी की वजह से फसलों को भी दो तरफा मार पड़ रही है। धान की फसलें गर्मी से जल रही हैं तो कपास की फसलों को ग्लेशियर पिघलने से आने वाली बाढ़ की चपेट में आने का खतरा है।

English summary

people of China are suffering due to climate change. It is getting so hot that people are fainting. Due to increase in demand, power crisis is arising. crops are dying