दुनिया में सबसे तेजी से गर्म हो रहा है चीन, ड्रैगन ने भी माना- भयानक ढंग से पिघलने लगे हैं ग्लेशियर

बीजिंग, 6 अगस्त: चीन पिछले कुछ दशकों से लगातार 0.26 डिग्री की रफ्तार से गर्म हो रहा है। दुनिया में ऐसी स्थिति कहीं भी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये रिपोर्ट खुद चीन की सरकारी एजेंसी ने ही तैयार की है। इसमें भयानक रफ्तार से ग्लेशियर के पिघलने, समुद्र की सतह ऊपर उठने और एक्स्ट्रीम वेदर कंडीशनों को लेकर कई चेतावनी भरी जानकारी दी गई है। गौरतलब है कि चीन के कुछ इलाके ने इस साल 1,000 साल में सबसे भयानक बाढ़ और बारिश की त्रासदी झेली है। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि यह सब पर्यावरण परिवर्तन की वजह से हो रहा है। हालांकि, यह विषय तो वैश्विक चिंता का मुद्दा है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सरकारी एजेंसी ने यह रिपोर्ट बनाई है, इसलिए यह बहुत ही चौंकाने वाली है।

China is heating up the fastest in the world and glaciers are melting terribly - revealed by the report of the Chinese government agency