अफगानिस्तान की अरबों की दौलत पर थी ड्रैगन की नजर, एक घटना ने फेर दिया जिनपिंग के प्लान पर पानी

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग/काबुल, अक्टूबर 15: अफगानिस्तान में अरबों रुपये की दुर्लभ खनीज संपदा पर बगुले की तरफ नजर लगाए शी जिनपिंग को बहुत बड़ा झटका लगा है कि और रिपोर्ट आ रही है कि अफगानिस्तान को लेकर जो भी प्लान चीन ने बनाया था, वो खटाई में पड़ गई है। ऐसा पहली बार हो रहा है, जब उइगर मुस्लिमों ने चीन पर पलटवार किया है और शी जिनपिंग के अफगानिस्तान प्लान पर पानी फेर दिया है।

English summary

The hopes of Xi Jinping, who are planning to invest heavily in Afghanistan, have been dashed by the Uighur Muslims.