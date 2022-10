चीन ने अफगानिस्तान को नहीं दी एक फूटी कौड़ी, खजाना निकालने से किया मना, बौखलाया तालिबान

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग/काबुल, अक्टूबर 02: अमेरिका जब अफगानिस्तान से निकला तो चीन ने तालिबान को जमकर सपने दिखाए, कि वो अफगानिस्तान की धरती में छिपा अरबों का खजाना निकालेगा, जिससे पिछले 40 सालों से युद्धग्रस्त रहा देश विकास के सूरज को देख सकेगा और ड्रैगन के दिखाए सपने में फंसा तालिबान कुलांचे भर रहा था, लेकिन साल भर बीत जाने के बाद अब तालिबान को अहसास हो रहा है, कि चीन ने उसे धोखा दिया है और चीन की कंपनियां अफगानिस्तान के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए तैयार नहीं हो रही हैं, लिहाजा अब तालिबान का सब्र जवाब देने लगा है।

Chip War: क्या भारत दुनिया के लिए सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री बन पाएगा? सबसे बड़े युद्ध की कितनी तैयारी?

English summary

According to Suhail Shaheen, the Taliban's official spokesman in Doha, the Taliban have repeatedly said that the ETIM is not working in Afghanistan, but China is not ready to accept it.