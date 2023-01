चीन में अगले 2-3 महीनों तक कहर ढाएगा कोरोना, इन इलाकों में भी महामारी फैलने की बढ़ी आशंका

चीन पर आने वाला दो-तीन महीना भारी है। वहां के एक बड़े महामारी विशेषज्ञ की आशंका है कि लूनर न्यू ईयर के चलते कोविड का संक्रमण ग्रामीण चीन में फैल सकता है, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं बेकार हैं।

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

चीन भले ही कोरोना वायरस संक्रमण की वास्तविक स्थिति को लेकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकता रहा हो, लेकिन वहां की हालात की पोल अब वहीं के बड़े महामारी एक्सपर्ट खोलने लगे हैं। चीन के एक पूर्व चीफ एपिडेमियोलॉजिस्ट ने कहा है कि नए लूनर ईयर की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। इस दौरान बड़ी तादात में चीन के लोग शहरों से गांवों की तरफ कूच करेंगे। लेकिन, उन इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं ना के बराबर हैं, इसलिए वहां कोरोना का ऐसा प्रकोप शुरू होगा कि बड़ी तादाद में लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। इसलिए उन्होंने फौरन ग्रामीण इलाकों पर ध्यान देने की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि चीन में इस समय चंद्र वर्ष की शुरुआत होती है, जिस दौरान दुनिया भर में एकबार में सबसे ज्यादा लोग यात्राएं करते हैं।

China Coronavirus त्रासदी के बीच चीन में India के नाम पर बिक रही हैं फर्जी दवाएं | वनइंडिया हिन्दी

English summary

A large population of China has come under the grip of corona virus infection. There is a possibility that the havoc of Covid will continue for the next 2-3 months. risk of infection spreading in rural China