ड्रैगन के जाल में फंसकर बिकने के कगार पर पहुंचा एक देश, चीन कर सकता है कब्जा

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जुलाई 07: चीन से कर्ज लेना किसी देश को कितना भारी पड़ सकता है, उसकी एक कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। ड्रैगन पहले छोट-छोटे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाता है और फिर उस देश को निगल लेता है। श्रीलंका के हंबनटोटा पोर्ट पर जब चीन ने कब्जा किया था, उस वक्त भी ऐसे देशों को समझ नहीं आया, कि चीन से कर्ज लेना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। यूरोप में एक छोटा सा देश है, जिसका नाम है मोंटेनेग्रो, जिसने चीन से भारी भरकम कर्ज लिया था, लेकिन अब मोंटेनेग्रो देश दीवालिया होने के कगार पर आ गया है और आशंका जताई जा रही है कि कुछ ही दिनों में चीन इस देश को खरीदने वाला है।

English summary

The European country Montenegro, badly caught in China's debt trap, may go bankrupt and there are reports that China can annex its land.