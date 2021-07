कम्यूनिस्ट पार्टी ही चीन है, शी जिनपिंग ने दुनिया को धमकाया, अमेरिका को चेताया...आने वाले हैं खतरनाक दिन

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, जुलाई 02: चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) ने अपनी स्थापना के शताब्दी वर्ष का जश्न मनाने के लिए थियानमेन स्क्वायर पर शी जिनपिंग ने विशाल शक्ति प्रदर्शन कर दुनिया को दिखाने की कोशिश की, कि दुनिया के लिए चीन कितना खतरनाक हो गया है। इस दौरान शी जिनपिंग ने धमकी भरे लहजे में दुनिया को एक के बाद एक कई चेतावनी दी और लब्बोलुआब एक था, कि चीन किसी की बात नहीं सुनेगा और अगर किसी ने चीन को रोकने की कोशिश की, तो अंजाम बुरा होगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर कोई भी विदेशी शक्ति चीन को धमकाने की कोशिश करेगा, तो चीन की 1.4 अरब की आबादी 'स्टील की महान दीवार' की तरह उसके सामने खड़ा हो जाएगा।

100 नये इंटरकांटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल साइलो बना रहा है चीन, बहुत बड़े खतरे का सैटेलाइट से खुलासा

English summary

On the 100th anniversary of the Communist Party, Chinese President Xi Jinping threatened the whole world and told China's plan ahead, which is very dangerous for the world.