चार दिनों में ही पाई-पाई को मोहताज हुआ तालिबान, चीन से मांगी आर्थिक मदद, शी जिनपिंग को मिला 'मौका'

काबुल/बीजिंग, अगस्त 20: क्या तालिबान ने ड्रैगन को वो मौका दे दिया है, जिसका इंतजार चीन पिछले कई सालों से कर रहा था? आज ये सवाल अफगानिस्तान समेत पूरी दुनिया में इसलिए पूछे जा रहे हैं, क्योंकि तालिबान ने बंदूक के बल पर काबुल पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन अफगानिस्तान में सरकार चलाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। तालिबान पाई-पाई को मोहताज हो चुका है और उसने जिन शर्तों के साथ चीन की तरफ हाथ बढ़ाया है, उससे साफ जाहिर हो गया है कि आने वाले वक्त में ड्रैगन अफगानिस्तान का खून चूस लेगा।

तालिबान के 'विदेश मंत्री' बने इमरान खान, चीन के साथ मिलकर बनाया 'द ग्रेट अफगानिस्तान प्लान'

