इस देश के राष्ट्रपति ने खोला डॉगी का इंस्टाग्राम अकाउंट, अब कुत्ता देता है इंटरव्यू, करता है LIVE चैट!

oi-Abhijat Shekhar

चिली, दिसंबर 25: चिली के नागरिकों ने 19 दिसंबर को इतिहास बनाते हुए देश के लिए नये राष्ट्रपति का चुनाव किया और देश के इतिहास में पहली बार महज 35 साल के युवक गैब्रियल बोरिक को देश का नया राष्ट्रपति बना डाला। क्रांति का गीत गाने वाला शख्स चिली का राष्ट्रपति बना, तो पूरी दुनिया में उनकी चर्चा होने लगी और हर किसी के मन में गैब्रियल बोरिक को जानने की दिलचस्पी बन गई। लेकिन, इससे पहले की लोग गैब्रियल बोरिक को जान पाते, उनका कुत्ता सुर्खियां बटोर रहा है।

English summary

The dog of the President of Chile is now interviewing and chatting live with the dog of the heads of state of other countries.