'जिन्ना एक आदर्श व्यक्ति थे', भारत के अमीर कारोबारी नुस्ली वाडिया अपने नाना के बारे में क्या सोचते हैं?

वाडिया जिन्‍ना को सर्वोच्‍च ईमानदारी का व्‍यक्ति मानते हैं। वाडिया के मुताबिक जो इंसान ईमानदार होता है, वह अक्‍सर विवादों में घिरा रहता है और उनके नाना भी एक ऐसे ही व्‍यक्ति थे।

oi-Sanjay Kumar Jha

पाकिस्‍तान के चर्चित पत्रकार हामिद मीर ने बॉम्बे डाइंग फेम उद्योगपति नुस्ली वाडिया का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें हैं जो कई भारतीयों को नागवार गुजरने वाली हैं। दरअसल यह वीडियो पाकिस्तान के निर्माणकर्ता मोहम्मद अली जिन्ना से जुड़ा हुआ है। नुस्ली वाडिया इस वीडियो में मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कई लोग जो जिन्ना को भारत-पाकिस्तान विभाजन का जिम्मेदार मानते हैं उन्हें वाडिया की बातें पसंद नहीं आएंगी।

Nusli Wadia is the grandson of Quaid-e-Azam. He lives in India but he bravely said that his grandfather Muhammad Ali Jinnah was the man of highest integrity. Look how he defended founder of #Pakistan https://t.co/QOCQbNfGuC