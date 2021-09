ब्रिटेन में पैदा हुआ भयानक तेल संकट, ट्रक ड्राइवर्स ने देश को घुटनों पर लाया, सरकार ने उतारी सेना

International

oi-Abhijat Shekhar

लंदन, सितंबर 27: ब्रिटेन में भारी तेल संकट पैदा हो गया है और पेट्रोल पंप स्टेशनों के पास बिल्कुल भी तेल नहीं बता है। पेट्रोल पंप खाली हैं तो लोगों की जिंदगी में भारी उथल-पुथल मच गई है। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन में करीब एक तिहाई से ज्यादा पेट्रोल पंप के पास बिल्कुल भी तेल नहीं बचा है और जिन पेट्रोल पंप स्टेशनों के पास तेल हैं, वहां बहुत जल्द तेल का संकट खड़ा हो सकता है। जिसकी वजह से सरकार को सेना उतारनी पड़ी है।

English summary

There is a huge oil crisis in Britain. The petrol pumps are empty and the government has to take the help of the army to handle the situation.