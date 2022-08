धरती से हमेशा के लिए विलुप्त हो गई ये जनजाति, आखिरी सदस्य की भी मौत, इंसानों की लालच से मिटा अस्तित्व

International

oi-Abhijat Shekhar

ब्रासीलिया, अगस्त 29: ब्राजील की स्वदेशी सुरक्षा एजेंसी 'फुनाई' ने इस बात की आधिकारिक घोषणा कर दी है, कि ब्राजील की स्वदेशी जनजाति के अंतिम जिंदा सदस्य की भी मृत्यु हो गई है और इसके साथ ही ब्राजील का ये मूल आदिवासी समाज हमेशा के लिए अपना अस्तित्व खो बैठा। एनजीओ सर्वाइवल इंटरनेशनल के अनुसार, "मैन ऑफ द होल" के रूप में पहचान रखने वाला आदिवासी समाज का ये व्यक्ति पिछले 26 सालों से ब्राजील के सबसे बड़े और घने जंगल अमेजन में तनारू नाम की भूमि पर अकेलेपन की जिंदगी जी रहा था, जिसका अब देहांत हो गया है।

English summary

The last member of this tribe has also died in Brazil and now this indigenous native tribe has ceased to exist.