फाइटर जेट में उड़ान भरते दिखें बोरिस जॉनसन, बनाया सेल्फी वीडियो

International

oi-Artesh Kumar

लंदन, 19 जुलाई : ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) अपने पद से इस्तीफे की घोषणा कर चुके हैं। वहीं, इसके कुछ दिन बाद उन्होंने टायफून फाइटर जेट में उड़ान भरते हुए एक सेल्फी वीडिया बनाया है। यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है।

English summary

British Prime Minister Boris Johnson recently donned a pilot's uniform and jumped in the cockpit of a Typhoon fighter jet. A video shared by Downing Street on Monday showed the soon-to-be former UK PM wearing a mask as he rode in the plane. He was also seen giving a thumbs-up to the other two aircraft flying next to him.