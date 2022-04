‘जब अमेरिका नहीं बना था भागीदार, तब भारत के साथ रूस खड़ा था’, पहली बार अमेरिकी अधिकारी ने माना

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, अप्रैल 22: यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ही भारत पर रूस की आलोचना करने को लेकर भारी दवाब बनाने की कोशिश की गई है, वहीं भारत ने बार बार यह कहने की कोशिश की है, कि भारत और रूस के संबंध पिछले कई दशकों से रहे हैं और अब अमेरिका के टॉप अधिकारियों ने भी मानना शुरू कर दिया है, कि भारत और रूस के लंबे वक्त से रक्षा संबंध रहे हैं।

भारत के खिलाफ जहर उगलने में माहिर है ये अमेरिकी मुस्लिम सांसद, पीओके गई तो US का आया बयान

English summary

The adviser to the US Secretary of State has said that America understands the importance of Russia and India's long relationship.