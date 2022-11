रूसी हमले के बाद यूक्रेन में ब्लैकऑउट, पड़ोसी देश मोल्दोवा में भी बत्ती गुल, माइनस तापमान में मचा कोहराम

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

Russia-Ukraine War: रूसी हमले के बाद अब पूरे यूक्रेन में ब्लैकऑउट हो गया है और देश के लोग पिछले 24 घंटे से ज्यादा वक्त से अंधेरे में हैं। रूस ने देशभर के ज्यादातर यूक्रेनी बिजली घरों को उड़ा दिया है, जिसके बाद माइनस तापमान में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। यूक्रेन में अब तापमान माइनस में जा चुका है और सर्दी के मौसम में बिजली और गैस से ही लोग अपने घरों को गर्म रखते हैं। लेकिन, ब्लैकऑउट के बाद करीब करीब पूरे देश में अंधेरा छाया हुआ है। पश्चिमी शहर लवीव में भी पूरी तरह से बत्ती गुल है। इसके साथ ही यूक्रेन के पड़ोसी शहर मोल्दोवा में भी बड़े पैमाने पर ब्लैकऑउट की खबर दी है। हालांकि, रूसी हमले में मोल्दोवा सीधे तौर पर प्रभावित नहीं हुआ है।

English summary

Ukraine blackout after attacks on power grid. At the same time, neighboring Moldova has also been without electricity for several hours.