अमेरिकी भारतीयों के बीच सबसे लोकप्रिय पार्टी है बीजेपी, पीएम मोदी का जलवा बरकरार- सर्वे

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जून 11: अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के बीच अभी तक बीजेपी सबसे प्रसिद्ध पार्टी बनी हुई है और भारत में बीजेपी की सरकार जो भी कानून बनाती है, उसे अमेरिका में रहने वाले भारतीयों का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। अमेरिका में किए गये सर्वे में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को लेकर भी सवाल पूछा गया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी सबसे अहम सवालों में से एक थे।

English summary

A survey has been done about Indian political parties and leaders among Indians living in America. Know what is the opinion about Indian parties and leaders?