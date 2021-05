Bill-Melinda divorce: 'बिल गेट्स को है वाइल्ड पार्टियों का शौक, नाइट क्लब में करते हैं गंदी हरकतें'

International

oi-Ankur Sharma

न्यूयार्क, 12 मई। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स और उनकी पत्‍नी मेलिंडा गेट्स के तलाक की खबर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है। पिछले हफ्ते इस कपल ने अलग होने का ऐलान किया था, तब से इन दोनों के रिश्ते को लेकर काफी कुछ लिखा जा रहा है। हालांकि बिल गेट्स और मेलिंडा ने अपने रिश्ते के टूटने की वजह नहीं बताई है लेकिन दोनों के तलाक की खबर सामने आने के बाद से बिल गेट्स के बारे में तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं।

English summary

Bill Gates hosted wild parties and has 'womanising' habits said reporter James Wallace. Microsoft co-founder and his wife Melinda left everyone surprised when they announced about their decision to end their marriage after 27 years.