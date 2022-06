पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने कहा, एलियंस को पकड़ने भेजे थे एजेंट्स, एरिया-51 पर भी बोले

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जून 18: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अमेरिका के एलियन अभियान पर बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने कबूल किया है, कि उन्होंने एलियंस की खोज के लिए अमेरिकी सैनिकों को भेजा था। अमेरिका के बारे में पहले से ही दावे होते रहे हैं, कि अमेरिका ने एलियंस को पकड़ रखे हैं। इजरायली खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख भी दावा कर चुके हैं, कि अमेरिका ने एलियंस को पकड़ रखा है और 'एरिया 51' में रखा है। और अब बिल क्लिंटन ने कहा है कि, उन्होंने अमेरिकी सैनिकों को एलियंस की तलाश में भेजा था।

English summary

Former US President Bill Clinton has said that he sent US agents in search of aliens.