जो बाइडेन के बयान से पाकिस्तान ने पल्ला झाड़ा, बिलावल भुट्टो बोले वह कोई आधिकारिक बयान नहीं

oi-Sanjay Kumar Jha

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने शनिवार को पाकिस्तान (Pakistan) दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताकर सनसनी मचा दी थी। लोग उनके बयान से इसलिए भी हैरान हो गए कि कुछ ही दिनों पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को एफ-16 फाइटर जेट्स की मरम्मत और अपग्रेडेशन के लिए 450 मिलियन डॉलर का पैकेज दिया था। वहीं, अब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के इस बयान के बाद पाकिस्तान में भारी बवाल मच गया है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif), विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी (Bilawal Bhutto Zardari) और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने इस पर बयान दिया है।

Image- Twitter

Bilawal Bhutto Zardari emphasised that Biden’s statement had nothing to do with Pakistan. “I don’t think this was an official function…it wasn’t an address to the parliament or an interview.”