बाइडेन ने ताइवान के साथ व्यापार को लेकर उठाए कदम, चीन ने कहा, युद्ध को निमंत्रण दे रहा अमेरिका

न्यूयॉर्क/ताइपे, 18 अगस्त :अमेरिकी सरकार ताइवान के साथ व्यापार समझौता करने पर विचार कर रही है। बता दें कि ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। अभी कुछ दिन पहले ही नैन्सी के ताइवान दौरे से चीन काफी नाराज हो गया था। अब खबर है कि, बाइडेन प्रशासन ताइवान के लोकतंत्र को समर्थन करने के लिए उसके साथ व्यापारिक रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहता है। अमेरिका चीन को व्यापार की आड़ में यह बताने की कोशिश कर रहा है वह उसकी धमकियों से नहीं डरता है। बता दें कि, चीन ताइवान पर अपना दावा करता रहा है। बीजिंग का मानना है कि, अगर जरूरत पड़ी तो वह बल का प्रयोग करके ताइवान को चीन का हिस्सा बना लेगा। वह आज भी ताइपे को अपना एक प्रांत मानता है।

English summary

The U.S. government will hold trade talks with Taiwan in a sign of support for the island democracy that China claims as its own territory, prompting Beijing to warn Thursday it will take action if necessary to "safeguard its sovereignty.