PAK, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश की स्थिति देखकर घबराया ये पड़ोसी देश, भारत को लगा रहा मक्खन!

oi-Abhijat Shekhar

थिम्फू, अगस्त 08: भारत के ज्यादातर पड़ोशी देश इस वक्त आर्थिक संकट के भंवर में या तो फंस चुके हैं, या फंस सकते हैं। श्रीलंका दिवालिया हो चुका है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश आर्थिक संकट में फंसने से सिर्फ एक कदम दूर है। पाकिस्तान को अगर इस महीने यूएई और सऊदी अरब से मदद नहीं मिलती है, तो वो डिफॉल्टर हो जाएगा और उसके पास पेट्रोल-डीजल समेत बुनियादी सामान खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। वहीं, बांग्लादेश ने भी ईंधन के दाम 50 प्रतिशत तक बढ़ाते हुए गैर-जरूरी सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, वहीं नेपाल का हाल भी बेहाल है। इन सब देशों की खराब स्थिति देखकर भारत का एक और पड़ोसी देश घबरा गया है।

English summary

Seeing the situation in Pakistan, Nepal, Sri Lanka and Bangladesh, Bhutan has become very worried and has talked about bringing resilience in the country's economy.