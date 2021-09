QUAD बैठक से पहले भारत ने भेजा पैगाम, सीमा पर शांति चाहिए तो कायदे में रहे चीन, ड्रैगन के खिलाफ एजेंडा तय

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, सितंबर 20: अमेरिका में क्वाड देशों की बैठक से पहले भारत ने चीन को काफी सख्त संदेश भेजा है। भारत ने चीन को कहा है कि अगर सीमा पर अगर वो शांति चाहता है, तो उसे सीमा शर्तों का पालन करना ही होगा। भारत सरकार ने इसके साथ ही क्वाड का एजेंडा भी क्लियर कर दिया है और जिस तरह से चीन को सख्त संदेश भेजा गया है, उससे जाहिर हो रहा है कि क्वाड की बैठक किस दिशा में होने वाली है।

Indian Foreign Secretary Harsh Vardhan Shringla has said that it is necessary for China to maintain peace on the border. At the same time, India has also decided the agenda of Quad.