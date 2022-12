अमेरिका में चिड़ियाघर से निकल भागा भालू, Zookeeper पर किया जानलेवा हमला, जानें फिर क्या हुआ ?

अमेरिका में एक चिड़ियाघर से भालू भाग गया और जूकीपर पर जानलेवा हमला कर दिया। जूकीपर बुरी तरह जख्मी हो गया और आखिरकार भालू को लेकर चिड़ियाघर प्रशासन को बहुत ही दर्दनाक फैसला लेना पड़ा।

अमेरिका के फ्लोरिडा में एक चिड़ियाघर में बड़ी लापरवाही की घटना हुई है। वहां एक भालू Zoo से निकल गया और हिंसक हो गया। उसने फौरन ही एक जूकीपर हमला बोल दिया। चिड़ियाघर के कर्मचारी अचानक पैदा हुई इस स्थिति के लिए जरा भी तैयार नहीं थे। भालू जूकीपर पर हमला करता जा रहा था और सभी रेस्क्यू टीम के पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। ज्यादातर लोग तो भालू के डर से इधर-उधर छिप गए थे। जब लगा कि यह भालू जूकीपर की जान नहीं छोड़ेगा तो एक बहुत ही दर्दनाक फैसला लिया गया।

A bear escaped from a zoo in Florida, USA and attacked the zookeeper. The zookeeper's life is not in danger. But the bear was shot and died