छोटे से देश बांग्लादेश ने भी दी श्रीलंका को बड़ी राहत, बड़ी घोषणा, चीन बोला- और लोन देने को तैयार

ढाका/कोलंबो, मई 09: भीषण आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका की भारत लगातार मदद कर रहा है और अब भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने भी श्रीलंका को बहुत बड़ी राहत देने की घोषणा कर दी। लेकिन, जो श्रीलंका लगातार चीन से कर्ज लेता रहा, जिस श्रीलंका ने चीन के लिए भारत जैसे देश को दरकिनार कर दिया, उस चीन ने मुसीबत में फंसे श्रीलंका 'मरने' के लिए छोड़ दिया। यहां तक की, चीन इस वक्त भी श्रीलंका को और लोन देने की ही बात कर रहा है, जबकि बांग्लादेश ने बड़ा दिल दिखाया है, जबकि चीन ने श्रीलंका को और लोन देने की पेशकश की है।

English summary

Sri Lanka, which is in financial crisis, has been given a lot of relief from Bangladesh, while China has categorically refused to help.